Milhares de refugiados chegam à Armênia; Baku promete garantir direitos de quem ficar

A visita do chefe de Estado turco, que desempenha um papel importante nesta parte do Cáucaso, tem forte valor simbólico, dias depois de as tropas azerbaijanas obterem uma vitória sobre as forças da "república" autoproclamada de Nagorno Karabakh, uma região majoritariamente povoada por armênios que o poder soviético anexou ao Azerbaijão em 1921.

Armênia e Azerbaijão, duas antigas repúblicas soviéticas, se enfrentaram militarmente em Nagorno Karabakh de 1988 a 1994 (30.000 mortos) e no outono de 2020 (6.500 mortos). Após esse último conflito, a Rússia enviou uma força de paz para este território.

Nesta segunda, Moscou repudiou firmemente as críticas do primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, que na véspera considerou que os russos não intervieram durante a operação fulminante de Baku.

A diplomacia russa chegou a acusar a Armênia, "refém dos jogos geopolíticos do Ocidente", de querer "destruir" as relações bilaterais, um "enorme erro", segundo Moscou. Mesmo assim, o ministro russo do Interior, Vladimir Kolokoltsev, se reuniu com o premiê armênio, Nikol Pashinyan, em Ierevan.

E, como tem ocorrido toda noite há uma semana, milhares de pessoas protestaram na capital armênia para criticar a atuação do governo de Pashinyan frente ao ataque azerbaijano.

Os separatistas afirmam que 200 pessoas morreram nos combates da semana passada, inclusive seis soldados russos que fazem parte de um contingente de paz mobilizado depois do último conflito, em 2020.