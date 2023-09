Níger, o último revés da França no Sahel

Após sair do Mali e de Burkina Faso, a França se prepara para se retirar também do Níger, seu último aliado no Sahel, onde lançou uma operenção antijihadista há uma década.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou no domingo o retorno a Paris de seu embaixador e dos 1.500 militares mobilizados antes do final do ano, após dois meses de confronto com o governo militar no poder.

Esta retirada forçada ocorre depois de deixar o Mali (agosto de 2022) e Burkina Faso (fevereiro de 2023), onde também enfrentou um regime militar hostil resultante de golpes de Estado.