Número de mortos em fábrica de bolas de golfe em Taiwan sobe para nove

Um funcionário do Corpo de Bombeiros de Pingtung disse que o peróxido armazenado na fábrica pode ter causado uma grande explosão, seguida de várias outras menores.

Várias pessoas ficaram presas no local após as explosões, que provocaram a queda parcial do teto da fábrica.

