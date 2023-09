ONG acusa EUA de não indenizar sobreviventes de tortura no Iraque

O grupo de direitos humanos conversou com alguns deles, como Taleb al Majli, um ex-prisioneiro que afirma ser o homem retratado em uma fotografia que circulou pelo mundo. Na foto, soldados dos Estados Unidos empilham prisioneiros nus e encapuzados em uma pirâmide humana em Abu Ghraib.

Al Majli disse que foi humilhado sexualmente e abusado com cães e mangueiras. Ele alega ter sido libertado após 16 meses sem acusações, mas continuou a se morder as mãos e os pulsos para tentar lidar com o trauma, o que deixou cicatrizes enormes.

"Aquele ano e quatro meses mudaram completamente o meu ser para pior. Isso me destruiu e destruiu minha família", declarou à HRW, que esclarece que não pôde verificar completamente a versão dos fatos relatada pelo homem.

Pelo menos 11 soldados americanos foram condenados por cometer abusos aos direitos humanos em Abu Ghraib, mas muitas vozes críticas lamentam que as responsabilidades não tenham sido apuradas no topo da hierarquia militar.

De acordo com a HRW, não existe um caminho legal para que as vítimas de Abu Ghraib recebam indenização, nem pelo sistema americano nem pelo sistema iraquiano.

"Os Estados Unidos devem oferecer indenização, reconhecimento e desculpas oficiais aos sobreviventes de abusos e suas famílias", afirmou Yager.