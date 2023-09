Orbán diz que Hungria não tem pressa para ratificar adesão da Suécia na Otan

Por sua vez, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, aceitou em julho suspender seu veto para a entrada da Suécia, mas ressaltou que seu país não ratificaria essa decisão antes de outubro, por causa do recesso parlamentar.

Em maio de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a Suécia anunciou sua candidatura para entrar na Otan junto com a Finlândia. Em abril, seu vizinho nórdico - que faz fronteira com a Rússia - tornou-se o 31º integrante da aliança militar do Atlântico Norte.

str-anb/cn/jvb/mb/rpr/mvv

© Agence France-Presse