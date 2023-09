Polícia londrina recebeu várias acusações de agressão sexual contra Russell Brand

De acordo com os relatos das denunciantes, as agressões ocorreram entre 2006 e 2013, quando Brand, ex-marido da cantora Katy Perry, estava no auge da fama como apresentador da BBC Radio 2 e do Channel 4, além de atuar em filmes de Hollywood.

Em um vídeo publicado antes da divulgação das acusações, Brand negou as denúncias e garantiu que embora tenha sido um período "muito, muito promíscuo" de sua vida, suas relações sempre foram "consentidas".

mhc/bd/ybl/meb/mb/mvv/yr/dd

© Agence France-Presse