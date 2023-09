Primeiros tanques Abrams dos EUA chegam à Ucrânia

"Na próxima semana, os primeiros tanques Abrams americanos serão entregues à Ucrânia", indicou Biden na semana passada. Os Estados Unidos haviam prometido à Ucrânia 31 tanques Abrams no total, equipados com munições de urânio empobrecido de 120 mm.

Tais munições podem perfurar os blindados, mas são consideradas controversas pelos riscos tóxicos para os militares e sua população.

Esses primeiros blindados foram fornecidos a Kiev com "meses de adiantamento" em relação ao previsto, afirmou o jornal americano The New York Times nesta segunda.

- Dois mortos em Odessa -

Aproveitando a chegada de armas ocidentais, a Ucrânia iniciou no começo de junho uma grande contraofensiva no sul e no leste para repelir as forças russas, que lançaram sua invasão ao país em fevereiro de 2022.

A operação tem avançado lentamente e só permitiu a recuperação de poucas localidades, mas, nas últimas semanas, parece ter ganhado fôlego.