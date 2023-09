Semana de Moda de Milão retoma luxo discreto e peças quentes

- Couro -

As marcas apostaram no couro, nas calças plissadas da Fendi ou na camurça de Roberto Cavalli, e também em saias com grandes fendas e microshorts, no caso da Gucci.

Em sua coleção para a Bottega Veneta, Matthieu Blazy não teve medo de tecer o couro, torcê-lo, dobrá-lo, amarrá-lo e furá-lo até criar a ilusão de que se tratava de um tecido. Já na Prada, o couro era envelhecido, em estilo motociclista, e adornado com pérolas e strass em uma saia.

- Peças quentes -