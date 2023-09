Transbordamento de rio deixa 6 mortos e 13 desaparecidos na Guatemala

Seis pessoas morreram e treze estavam desaparecidas na capital da Guatemala após tempestades causarem o transbordamento de um rio, que atingiu um assentamento.

"Seis corpos foram localizados, dois deles de menores de idade" informou o subsecretário da Coordenação de Redução de Desastres (Conred), Walter Monroy, acrescentando que 13 pessoas estavam desaparecidas.

O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, quando o transbordamento do rio El Naranjo destruiu casas precárias de um assentamento localizado sob uma ponte. Centenas de bombeiros, policiais, soldados, moradores e voluntários na comunidade afetada e no caminho do rio participavam do resgate, segundo a Conred.