Transbordamento de rio na Cidade da Guatemala deixa 18 desaparecidos

O rio tem águas escuras porque é usado para despejo de resíduos de grande parte das residências da capital. Devido às condições de pobreza, centenas de moradores optaram por construir nas encostas deste rio, apesar de ser proibido pelas autoridades.

Segundo a entidade, equipes foram enviadas ao local para realizar a "busca e resgate na região do rio de pessoas arrastadas e que estão desaparecidas".

Também atuam na "verificação de danos e coordenam ações de resposta na área afetada".

O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, após as fortes chuvas de domingo. As toneladas de água, pedras, barro e lixo destruíram as casas precárias, em sua maioria construídas com chapas de zinco.

O local foi devastado pela força da correnteza e agora é possível ver apenas enormes pedras e destroços na área, segundo um jornalista da AFP.

