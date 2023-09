Alberto Núñez Feijóo, uma aposta frustrada da direita espanhola

Justificando sua antecipada derrota, ele afirmou nesta terça-feira, no debate de investidura no Congresso, que "nem mesmo a Presidência do governo justifica os meios", acusando Sánchez de estar disposto, ao contrário dele, a ceder às demandas dos separatistas catalães para permanecer no poder.

"Tenho princípios, limites e palavra", alfinetou o político de 62 anos na tribuna.

Feijóo se viu prejudicado pela aliança do PP com o Vox, que mobilizou a esquerda nas eleições e, hoje, impede-no de apoio parlamentar de partidos regionais contrários à extrema direita ultranacionalista. De qualquer forma, em um contexto de instabilidade política na Espanha, os analistas advertem contra considerar Feijóo totalmente derrotado no futuro.

"Tudo parecia indicar que, com o resultado das eleições, Feijóo já havia perdido seu momento e que seria destituído da presidência do PP", mas "ainda tem margem", avalia Oriol Bartomeus, cientista político da Universidade Autônoma de Barcelona.

E essa segunda oportunidade poderá surgir em breve, se Pedro Sánchez também não tomar posse nas próximas semanas. Nesse cenário, novas eleições serão realizadas, provavelmente em janeiro.

- Previsível e pragmático -

Quando assumiu as rédeas do PP, em abril de 2022, Feijóo foi saudado como um político pragmático e previsível. Até então, era presidente da Galícia há 13 anos, sempre com maioria absoluta no Parlamento regional.