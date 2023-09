Biden e Trump visitam grevistas do setor automotivo

O presidente Joe Biden fará, nesta terça-feira (26), uma visita a operários grevistas da indústria automotiva em Michigan, um eleitorado ao qual seu adversário Donald Trump pretende se dirigir amanhã, viajando para a mesma região, berço dessa indústria.

Em campanha pela reeleição, o democrata será o primeiro presidente em exercício nos Estados Unidos a visitar grevistas, quando viajar para Michigan, estado no norte do país e epicentro de uma greve histórica que afeta os três grandes do setor: General Motors, Ford e Stellantis.

Biden deve aparecer em uma das fábricas da Ford nesta região, no condado de Wayne, onde uma dezena de grevistas fazem um piquete na manhã desta terça-feira por melhores salários.