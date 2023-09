Capitão de cruzeiro é condenado a cinco anos e meio de prisão por naufrágio na Hungria

"Não consigo dormir à noite. As lembranças dessa tragédia horrível não me abandonam por um minuto e vão me assombrar pelo resto da vida", lamentou Chaplinski, antes do anúncio da decisão.

Apenas sete turistas sobreviveram ao naufrágio ocorrido no centro de Budapeste, perto do Parlamento. Os corpos de 27 falecidos foram encontrados após várias semanas de buscas e o de um passageiro ainda está desaparecido, mais de quatro anos após o acidente.

Segundo os promotores, o capitão estava distraído e não conseguiu desviar o rumo, nem enviar alerta.

