China critica 'expansão desenfreada das alianças militares'

"Porém, não é uma meta para ser alcançada da noite para o dia e não haverá navegação fácil", acrescenta o texto.

O documento também aborda a guerra da Rússia na Ucrânia, reiterando um texto divulgado há alguns meses pela China que foi considerado conciliatório em relação a Moscou.

As potências ocidentais alertaram que as propostas chinesas poderiam permitir à Rússia manter grande parte do território que ocupou na Ucrânia.

"Os conflitos e guerras não produzem vencedores", afirma o documento divulgado nesta terça-feira, ao mesmo tempo que acrescenta: "Não há solução simples para uma questão complexa".

O texto contém uma série propostas para abordar vários desafios globais, como a mudança climática, a pobreza e a segurança.