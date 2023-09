Cidades russas sem energia elétrica após ataque ucraniano

"Nenhum morador ficou ferido", afirmou o governador, que citou a presença das equipes de emergência para restabelecer o serviço de energia elétrica.

No inverno do ano passado (verão no Brasil), a Rússia executou ataques contra instalações cruciais e privou milhões de ucranianos de calefação, água e energia elétrica.

Na semana passada, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmygal acusou a Rússia de reiniciar o "terror energético" ao atacar infraestruturas elétricas ou áreas de produção e armazenamento de combustíveis.

Ele fez a acusação pouco depois do primeiro ataque de mísseis contra instalações de energia elétrica em seis meses, o que provocou cortes de eletricidade em várias regiões da Ucrânia.

Kiev, com drones e artilharia, ataca alvos no território russo como parte da contraofensiva para tentar liberar suas zonas ocupadas.