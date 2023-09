Cientistas descobrem nova espécie de pangolim

Uma nova espécie de pangolim foi descoberta por cientistas a partir da análise das escamas do mamífero, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (26).

Até agora, os cientistas pensavam que havia apenas quatro variedades asiáticas e quatro africanas deste mamífero noturno.

Mas um estudo publicado nesta terça-feira na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences revelou a existência de uma nona espécie.