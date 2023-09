Corpo do chefe da máfia Messina Denaro é levado de volta à Sicília

A polícia normalmente proíbe funerais de chefes da máfia, e apenas alguns membros da família - incluindo duas irmãs e um irmão - têm permissão para comparecer ao funeral no cemitério da cidade, de acordo com a mesma fonte.

Messina Denaro foi um dos chefes mais cruéis da 'Cosa Nostra', o maior grupo mafioso da Itália.

Ele foi condenado pelos tribunais por seu envolvimento nos assassinatos dos juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino em 1992, além de ataques mortais com explosivos em Roma, Florença e Milão em 1993.

Uma das seis prisões perpétuas que pesavam sobre ele foi imposta pelo sequestro e subsequente assassinato do filho de 12 anos de uma testemunha do caso Falcone.

Messina Denaro desapareceu em 1993 e passou os 30 anos seguintes como fugitivo, durante os quais a Itália perseguiu a máfia siciliana.

No entanto, ele continuou figurando no topo da lista dos mais procurados da Itália e, com o tempo, se tornou uma figura lendária.