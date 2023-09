Filme da turnê 'The Eras', de Taylor Swift, chegará aos cinemas do mundo

Aguardado como evento cinematográfico do ano, o filme da turnê "The Eras", de Taylor Swift, terá ingressos vendidos em mais de 100 países.

O lançamento já havia sido marcado para 13 de outubro na América do Norte, mas agora estará disponível a partir da mesma data nos cinemas do mundo todo, inclusive em todas as salas da Odeon na Europa, de acordo com um comunicado emitido nesta terça-feira (26) pela gigante do cinema AMC.

"A turnê não é a única coisa que iremos levar ao mundo inteiro... Estava tão animada para contar a vocês que agora o filme da turnê 'The Eras' está indo oficialmente para os cinemas do MUNDO INTEIRO no dia 13 de outubro!", publicou Taylor Swift em seu Instagram.