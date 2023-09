Homens armados atacam hospital universitário no Haiti

Segundo o Dr. Ternier, uma unidade de cuidados intensivos para recém-nascidos também foi atingida pelos disparos, e cápsulas de munições de grosso calibre foram encontradas no local.

Nenhuma morte ou ferimento de bala foi registrado após o ataque, mas Ternier relatou que as pessoas que buscavam atendimento no hospital ficaram traumatizadas.

"Pacientes, residentes e funcionários presenciaram o ataque no meio da noite. Eles estão em choque", apontou.

"É difícil entender os motivos por trás desse ataque. Recebemos pacientes de todas as esferas da vida, independentemente de sua posição social, filiação ou atividades. Oferecemos assistência médica a todos", acrescentou.

Grupos armados tomaram o controle de grandes partes do território do Haiti, o país mais pobre do hemisfério ocidental, na esteira de uma crise política, econômica e sanitária.

Mais de 2.400 pessoas morreram na onda de violência desde o início deste ano, segundo as Nações Unidas.