Intensificam as negociações para tentar evitar paralisação de serviços nos EUA

A exígua maioria que os republicanos têm na Câmara Baixa dá um poder desproporcional a esses representantes.

A ordem do ex-presidente republicano Donald Trump, que busca voltar à Casa Branca em 2024, foi "paralisar" o governo, a menos que sejam aprovadas "todas" suas demandas orçamentárias em questão no Congresso.

Durante o governo de Trump, houve o mais longo "shutdown", como é conhecido o fechamento do fluxo de fundos públicos que levou à quase paralisação do Estado federal, em 2018. Segundo estimativas da época, o PIB americano perdeu mais de 3 bilhões de dólares (quase 11 bilhões de reais na cotação da época) no período.

"O financiamento do governo é uma das responsabilidades elementares do Congresso", disse o presidente Joe Biden em um vídeo nesta terça-feira. Ele também pediu aos republicanos da Câmara (de Representantes) que "comecem a fazer seu trabalho".

Na segunda-feira, a Casa Branca já havia acusado os "radicais republicanos da Câmara" de arriscarem "comprometer a assistência alimentar vital para quase sete milhões de mulheres e crianças vulneráveis" e de "brincar com a vida das pessoas", já que uma paralisação dos serviços públicos cortaria esses gastos federais.

Em uma nota publicada no mesmo dia, a agência de classificação de risco Moody's destacou que a falta de um acordo colocaria em evidência a "fragilidade da governança e das instituições nos Estados Unidos em termos de politica orçamentária" e poderia "ter um efeito negativo na dívida soberana" americana. A Moody's é a única agência que conserva a nota máxima, AAA, para a dívida pública da maior potência mundial.