Mais de 13.000 refugiados de Nagorno-Karabakh fogem para a Armênia

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão se reunirão em 5 de outubro em Granada, sul da Espanha, um encontro que já estava agendado e que não foi cancelado.

A reunião terá as presenças do chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, do presidente da França, Emmanuel Macron, e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

- Êxodo -

Em Nagorno-Karabakh prossegue o êxodo da população armênia do enclave com grandes engarrafamentos na única rodovia que liga a cidade considerada a capital do território, Stepanakert, à Armênia.

O Azerbaijão prometeu que permitiria a fuga para Armênia dos rebeldes que entregaram as armas.