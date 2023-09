Medellín se despede do talentoso Botero

As criações de Botero, em sua maioria com formas voluptuosas e levemente surreais, foram leiloadas por até US$ 4,3 milhões (R$ 21,3 milhões) nas galerias mais prestigiadas do mundo.

O pintor doou dezenas de obras a museus e parques públicos colombianos, na tentativa de levar a arte às classes populares. Ele expôs sua arte em cidades como Madri, Paris, Barcelona, Singapura e Veneza, entre outras.

