Pelo menos sete corpos mutilados são encontrados na cidade mexicana de Monterrey

Em outra área, encontraram mais restos humanos dentro de "cinco pacotes", acrescentou o relatório, ao apontar que a promotoria ainda deve esclarecer o número total de vítimas.

Segundo as primeiras investigações, trata-se "de uma briga interna de um grupo criminoso", disse à imprensa Gerardo Palacios, secretário de Segurança de Nuevo León.

As autoridades consideram que as descobertas, que foram reportadas de maneira quase simultânea ao amanhecer, podem estar relacionadas devido ao conteúdo das mensagens encontradas ao lado dos cadáveres e que aludem a vinganças entre criminosos.

Em Nuevo León, um dos distritos mais ricos do México e que compartilha uma pequena fronteira com Estados Unidos, há presença dos cartéis do Golfo e do Noroeste que disputam o território e rotas de droga.

O México soma mais de 420.000 mortes e aproximadamente 100.000 desaparecidos, a maioria atribuída a disputas entre organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar antidrogas em dezembro de 2006.