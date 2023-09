Retórica eleitoral desperta medo na comunidade LGBTQIA+ na Eslováquia

Martin Macko, diretor executivo do coletivo Inakost ("Alteridade"), que reúne diversas organizações LGBTIQA+, diz estar preocupado com a retórica do Smer-SD.

"O Smer-SD não só aproveita a propagação do ódio contra as pessoas LGBTQIA+ em sua campanha eleitoral, mas também promete proibir por lei que as pessoas LGBTQIA+ falem nas escolas", disse Macko à AFP.

Macko teme que um governo do Smer-SD tente aprovar leis semelhantes às promovidas por Viktor Orban na Hungria ou pelo governador da Fórida, Ron DeSantis, nos Estados Unidos.

Apenas dois dos 25 partidos em disputa prometem melhorar os direitos da comunidade LGBTQIA+. Outros partidos importantes mantêm discursos semelhantes aos do Smer-SD.

Mesmo que existam partidos liberais ou progressistas que entrem no governo por meio de uma coalizão, há poucas probabilidades de que as suas promessas eleitorais se concretizem.

Mais de 77% dos LGBTQIA+ afirmaram, em uma pesquisa de 2022, que o principal problema que a comunidade enfrenta é a falta de reconhecimento jurídico dos casais do mesmo sexo.