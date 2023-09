Roteiristas de Hollywood concordam em encerrar greve e retornar ao trabalho

Teoricamente, o acordo ainda pode ser rejeitado pelos roteiristas, mas a maioria dos especialistas da indústria acredita que a ratificação será uma formalidade e o trabalho em projetos de TV e cinema paralisados poderá recomeçar enquanto o processo é concluído.

Milhares de roteiristas de cinema e televisão pararam de trabalhar no início de maio em busca de demandas como melhores salários, maiores recompensas por criação de programas de sucesso e proteção contra a inteligência artificial.

Eles organizaram piquetes por meses em frente a escritórios de estúdios, incluindo da Netflix e da Disney, e receberam o apoio de atores em greve em meados de julho, deixando os lotes de Hollywood, normalmente movimentados, praticamente vazios em uma dramática mostra de força.

Cinco dias de intensas negociações entre o sindicato e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, sigla em inglês), que representa os estúdios, culminaram no domingo.

Os observadores da indústria esperam que o acordo seja bem recebido pelos membros.

"Podemos dizer, com muito orgulho, que este acordo é excepcional - com ganhos e proteções significativas para os roteiristas em todos os setores da associação", disse o sindicato no domingo.