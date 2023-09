UE alerta para 'consequências inesperadas' das leis chinesas de segurança

"Este poderia ser um tema de preocupação sistemática e poderia afetar as empresas internacionalmente ativas, não apenas empresas europeias, mas também as chinesas", disse.

"Pode haver consequências inesperadas", acrescentou o comissário.

Dombrovskis, no entanto, considerou "positivas" as conversas durante a semana com as autoridades chinesas.

A China adotou recentemente regulamentações amplas sobre segurança cibernética, contraespionagem e administração de dados, com a alegação de proteger a segurança nacional.

As novas regulamentações preocupam algumas empresas estrangeiras, inseguras sobre como as normas afetarão suas operações na China, segunda maior economia do planeta.

Dombrovskis reafirmou durante a semana a preocupação europeia com as leis e destacou que provocam "grande preocupação em nossa comunidade empresarial".