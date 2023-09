A longa espera dos prisioneiros de guerra russos para voltar para casa

A AFP visitou um campo de prisioneiros de guerra russos, inaugurado no ano passado no oeste da Ucrânia. Kiev se esforça para mostrar que trata os prisioneiros de guerra russos com clemência.

As autoridades ucranianas e vários grupos ocidentais de defesa dos direitos humanos acusam a Rússia de maltratar os seus detidos.

Petro Yatsenko, porta-voz da administração ucraniana responsável pelos prisioneiros de guerra, recusa-se a dizer quantos há neste estabelecimento, mas os jornalistas da AFP viram um dormitório com 96 camas. Um funcionário do refeitório disse que na sala, com capacidade para 120 pessoas, o almoço é servido em três lotes.

- Sem trocas à vista -