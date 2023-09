Balmain se recupera com brilho e flores após roubo de peças em Paris

A marca francesa Balmain apresentou, nesta quarta-feira (27), um desfile exuberante na Semana de Moda de Paris, 10 dias após o roubo de 50 peças da coleção.

No Palácio de Chaillot, com vista para a Torre Eiffel, o estilista Olivier Rousteing exibiu uma coleção impecável, que variou do smoking feminino preto a minivestidos com efeito vinil e adornos florais.

Apoiado por uma sala repleta de fãs, entre eles a famosa crítica americana Anna Wintour e a estrela pop coreana Hong Joong, a Balmain deu uma aula de estilo, com um amplo leque de opções para suas clientes e admiradoras.