'Colocam preço em tudo': crime organizado ataca o bolso dos mexicanos

Os produtores devem pagar o equivalente a 11 centavos de dólar por quilo (54 centavos de real) que vendem às empacotadeiras. Seria irrisório, mas a região é capaz de produzir diariamente cerca de 900 toneladas do fruto.

Produtores de tomate, banana e manga, além de transportadores e distribuidores, também são afetados. "Colocam preço em tudo", afirma um empresário sob anonimato.

A extorsão e o roubo custam às empresas do país cerca de 120 bilhões de pesos (6,8 bilhões de dólares, 33 bilhões de reais) ao ano, equivalente a 0,67% do PIB de México, segundo dados oficiais.

Em Chiapas (sul), onde no fim de semana um inédito desfile de membros do Sinaloa foi aplaudido por moradores, as extorsões e a violência provocaram desabastecimento na fronteira com a Guatemala.

"Faltam luz, Internet, alimentos, água e gás", declarou um morador à AFP.

O Sinaloa e o CJNG estão em guerra na região, o que motivou o fechamento de dezenas de estabelecimentos comerciais e obriga a população a se abastecer na Guatemala, com preços maiores.