Coreia do Norte liberta soldado americano Travis King

No mês passado, Pyongyang confirmou que King estava sob sua custódia e que ele atravessou a fronteira com a Coreia do Sul para evitar "os maus-tratos e a discriminação racial no Exército dos Estados Unidos".

Mas após concluir uma investigação, a Coreia do Norte "decidiu expulsar Travis King", afirmou a agência estatal norte-coreana KCNA.

A libertação ocorreu após um complexo esforço diplomático com "meses de duração", que contou com a ajuda do governo sueco, disse um funcionário de alto escalão do governo americano que pediu para ter sua identidade preservada.

O soldado cruzou a fronteira entre as Coreias em um dos piores momentos das relações entre os dois países, que continuam tecnicamente em guerra devido ao conflito ocorrido entre 1950 e 1953 e que terminou em um armistício, em vez de um tratado.

A maior parte da fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte está fortemente protegida, mas a Área de Segurança Conjunta (JSA, na sigla em inglês), pela qual King escapou, é delimitada unicamente por um muro baixo de cimento, que é relativamente fácil de atravessar, apesar da presença de soldados de ambos os lados.