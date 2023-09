Curupira 'high tech', um guardião equipado com IA em defesa da Amazônia

Quando uma motosserra for ligada para derrubar uma árvore em algum recanto remoto da Amazônia, o "Curupira" vai ouvir o ruído e alertar as autoridades em tempo real. Este dispositivo de Inteligência Artificial (IA) é um novo "guardião" no combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta.

A olho nu, o dispositivo, desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) parece um discreto modem de internet sem-fio amarrado à casca de uma árvore. Mas é muito mais que isso.

Ele possui um sensor dotado de "inteligência artificial", um programa de computador treinado para "reconhecer o ruído de motosserra e tratores ou o que possa causar desmatamento na floresta", explica à AFP Thiago Almeida, gerente do projeto.