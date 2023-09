Dois russos e um americano de volta à Terra após missão de mais de um ano no espaço

O diretor da Nasa, Bill Nelson, disse que a missão representou um "momento histórico na exploração espacial".

"Frank Rubio conclui sua jornada de 371 dias no espaço, estabelecendo um novo recorde do voo espacial mais longo de um astronauta americano. Bem-vindo ao lar, Frank!", escreveu ele no X (antigo Twitter).

O último recorde de um americano foi alcançado em 2022 com o astronauta Mark Vande Hei, com 355 dias consecutivos.

O recorde absoluto de maior permanência no espaço é do cosmonauta russo Valeri Poliakov, com 437 dias.

Rubio, que decolou em setembro de 2022 a bordo de um foguete russo junto com dois cosmonautas desse país, achava que sua missão duraria seis meses. A estada acabou sendo prolongada, devido a danos na nave de retorno, a Soyuz MS-22. Em dezembro, ela sofreu um vazamento significativo quando estava atracada à ISS, provavelmente devido ao impacto de um micrometeorito.

A Roscosmos decidiu, então, trocar a nave por precaução e enviou outra para a ISS sem tripulação a bordo.