Elisapie, a cantora inuíte que interpreta Metallica e Blondie a serviço de seu povo

Os abusos e maus-tratos eram comuns e, posteriormente, o governo canadense reconheceu que houve um "genocídio cultural".

"As crianças eram separadas de suas famílias desde muito pequenas. Arrancavam suas origens indígenas, de acordo com alguns relatos. Algo muito violento", conta ela, que trabalhou como assistente social antes de se tornar cantora e porta-voz de sua comunidade.

O profundo mal-estar das comunidades inuítes deslocadas reflete particularmente na taxa de suicídios. que Elisapie descreve como uma "pandemia ártica".

Como forma de homenagear seus parentes, a artista adaptou "I want to break free", da banda britânica Queen, para "Qimatsilunga", em memória a um de seus primos, Tayara, que era um pouco mais velho que ela quando se enforcou.

O caso, assim como o de outros primos desaparecidos, aparece em "Qaisimalaurittuq", versão da famosa "Wish you were here", do Pink Floyd.