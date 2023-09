Embaixador da França abandona Níger após semanas de tensão

A saída ocorreu dois meses depois de um golpe de Estado que derrubou o presidente nigerino democraticamente eleito Mohamed Bazoum, apoiado por Paris. Desde então, as relações da França com sua ex-colônia se deterioraram.

No domingo, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou durante uma entrevista na televisão que o embaixador Itte deixaria o país "nas próximas horas", mas não deu mais detalhes.

Na mesma entrevista, Macron afirmou ainda que as tropas francesas vão se retirar do Níger "nas próximas semanas e meses", uma operação que deverá ser concluída "antes do final do ano".

Além de exigir a saída do embaixador, declarado "persona non grata", Niamei denunciou os acordos militares com a França, que tem 1.500 militares destacados em um dispositivo da luta antijihadista.

Itte ocupou o cargo de embaixador no Níger durante um ano. Antes, teve a mesma função no Uruguai e em Angola.