Entre nuvens e super-heróis, fenômeno dos 'cholets' vira febre na Bolívia

Em um mar de casas de tijolos, 'zarpa' O Cruzeiro dos Andes, a última novidade entre os 'cholets', as moradias altas e coloridas construídas pela elite aimara 4.070 metros acima do nível do mar, na cidade boliviana de El Alto.

A construção de 14 andares se ergue como um farol em um país sem litoral e é a mais recente atração deste tipo de arquitetura andina, surgida há quase duas décadas, quando a economia boliviana crescia, nos primeiros anos do governo do então presidente Evo Morales (2006-2019).

O proprietário de O Cruzeiro dos Andes, Víctor Choque Flores se orgulha de seu 'cholet' e o considera como seu primeiro filho. Tem o dobro da altura dos mais conhecidos em El Alto, com fachadas pintadas com super-heróis como o Homem de Ferro, os "Transformers" Megatank e Bumblebee, e inclusive já há planos para a construção, em breve, de um Messi 'cholet', em homenagem ao astro do futebol argentino.