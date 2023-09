Ex-ministro argentino é absolvido em caso de valise de dólares da Venezuela

Uma corte da Argentina absolveu, nesta quarta-feira (27), um ex-ministro, alvo de um processo por entrar no país, em 2007, com uma valise contendo US$ 800 mil (cerca de R$ 1,6 milhão em valores da época), supostamente enviados pelo governo de Hugo Chávez como doação à campanha de Cristina Kirchner.

Os três juízes do Tribunal Oral Penal Econômico leram a decisão favorável ao ex-ministro do Planejamento Julio De Vido e de Ricardo Echegaray, ex-chefe da entidade encarregada da arrecadação de impostos.

Claudio Uberti, ex-diretor do organismo de concessão de obras viárias, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por "tentativa de contrabando", mas a pena não será aplicada até que todas as instâncias de apelação se esgotem, reportou a agência de notícias estatal Télam.