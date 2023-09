França apresenta seu plano de 'luta implacável' contra o assédio escolar

O suicídio de Nicolas, de 15 anos, na cidade de Poissy (ao oeste de Paris) em 5 de setembro, meses depois de reclamar de que sofria assédio, reacendeu o debate sobre este problema.

Ante as queixas de seus pais, as autoridades educacionais responderam com uma carta que afirmava que suas declarações haviam sido "inaceitáveis" e que recordava que a calúnia é crime na França.

A missiva causou indignação do governo, e Attal voltou a insistir nesta quarta-feira em "acrescentar trato humano no terreno" para evitar essas situações, ainda que sem abandonar a contundência de sua política.

Na semana passada, um adolescente suspeito de assediar outros estudantes foi preso em frente aos seus colegas durante a aula, uma atuação considerada exagerada mas defendida pelo governo.

"Temos que conseguir que os assediadores tomem consciência da gravidade de seus atos", defendeu Elisabeth Borne nesta quarta.