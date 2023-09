Hyundai e Kia convocam 'recall' nos EUA por risco de incêndio

O problema ocorre por um potencial vazamento do líquido de frenagem do sistema antitravamento (ABS), que "provoca um curto-circuito" que "poderia provocar sobrecarga (de corrente elétrica) no módulo ABS, aumentando, assim o risco de incêndio do motor durante a condução ou (com o veículo) estacionado", detalhou a agência.

"A Hyundai prevê informar os proprietários a levarem seus veículos a uma concessionária para substituir o fusível do módulo ABS. A Kia ainda busca uma solução", destacou a NHTSA.

As duas fabricantes não têm registros de acidentes, lesões ou mortes decorrentes deste defeito.

