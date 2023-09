Incerteza e juros elevados atrasam inovação, alerta ONU

A queda em 2022 se segue ao "boom" de investimento em 2021, impulsionado pelo combate à pandemia da covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos.

E a tendência de baixa continua em 2023, com uma diminuição de 47% observada no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior, sublinhou Sacha Wunsch-Vincent, coautor do relatório, que alertou que isso "é apenas a ponta do iceberg".

A OMPI destacou, no entanto, que houve, em 2022, um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento (P&D), que atingiram US$ 1,1 trilhão (R$ 5,5 trilhões na cotação do dia), um recorde.

E, embora os montantes de capital de risco tenham diminuído, o número de transações cresceu, sobretudo por causa da Inteligência Artificial (IA), que levou as empresas de tecnologia a "se envolverem em uma corrida para investir mais" nesse setor, segundo Wunsch-Vicent.

O relatório inclui, ainda, um "ranking" dos países mais inovadores, elaborada pela mesma organização, e que mostra que a economia da inovação - antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental - está se diversificando.

Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As duas exceções são Singapura (5ª) e da Coreia do Sul (10ª).