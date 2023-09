Indonésia proíbe transações em redes sociais para proteger comércio local

De acordo com especialistas, embora as modalidades de implementação da nova regulamentação ainda não sejam claras, as plataformas de redes sociais podem precisar de uma licença separada para explorar seu negócio de comércio eletrônico.

No mercado histórico de Tanah Abang, no coração de Jacarta, o maior mercado têxtil do sudeste asiático, as novas medidas foram bem-recebidas.

"O governo precisou inovar para lidar com a situação", disse Stevanie Ahua, uma vendedora de jeans de 60 anos.

mrc-jfx/mtp/ebe/de/mab/mb/aa/tt

© Agence France-Presse