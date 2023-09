Juíza rejeita pedido de Trump para que ela se retire de caso de conspiração nas eleições

Mas a juíza argumentou que suas observações durante essas audiências, em particular que os participantes no ataque agiram "por lealdade cega a uma pessoa que, aliás, continua livre hoje", eram constatações de fatos e respondiam aos argumentos dos acusados para buscar clemência do tribunal.

"A suspeição não é justificada neste caso", afirmou.

Chutkan, de 61 anos, marcou para 4 de março de 2024 o início do julgamento de Trump, que se declarou inocente.

Trump também enfrenta acusações de conspiração na Geórgia por supostamente tentar alterar os resultados eleitorais neste estado do sul do país, e um julgamento na Flórida em maio de 2024 por acusações de manipulação indevida de documentos confidenciais do governo.

O ex-presidente é o favorito à nomeação presidencial republicana em 2024.