Junta militar de Burkina Faso anuncia que frustrou golpe de Estado

O governo militar de Burkina Faso anunciou nesta quarta-feira (27) que frustrou um golpe de Estado na véspera, quase um ano depois que o líder do país tomou o poder pela força.

Em comunicado lido na TV estatal, o governo informou que "uma tentativa comprovada de golpe foi desbaratada ontem pelos serviços de inteligência e segurança do país. Oficiais e outros nomes supostamente envolvidos nessa tentativa de desestabilização foram detidos, e outros são procurados."

O líder da junta, capitão Ibrahim Traoré, tomou o poder em 30 de setembro de 2022, no segundo golpe de Estado em oito meses no país do Sahel. Em ambas as ocasiões, os militares justificaram parcialmente suas manobras citando a incapacidade das autoridades de conter a violência jihadista que se espalhou a partir do Mali em 2015.