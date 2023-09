Lampedusa, a ilha italiana que vive no ritmo da chegada de migrantes

A situação está longe do cenário apocalíptico desenhado pela primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni, eleita há um ano com um discurso com tom antimigração. Porém, o fluxo não parou e desde janeiro cerca de 133.000 migrantes chegaram à Itália.

Neste fim de semana, Meloni disse que deveria fazer "mais", apesar de suas medidas para dificultar o trabalho das ONGs de ajuda a migrantes e a pressão para envolver a Europa neste assunto.

Marco Franciosi, um turista de 57 anos de Turim (norte), não compreende porque Itália e Europa não podem acolher os migrantes com dignidade.

Em relação à população europeia, "a proporção é realmente muito pouco significativa", afirma sua companheira Monica. "Se a Europa inteira colaborasse, isto não seria nada", afirma.

"Todos somos 'migrantes'. Na história de nossas famílias, sempre há um caso de migração", insiste a mulher. "Não há nenhum motivo para ter medo", continua.

As ONGs, cujos barcos patrulham as costas para salvar migrantes, destacam o fracasso absoluto do governo italiano.