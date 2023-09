Líder da direita espanhola perde votação no Parlamento para virar primeiro-ministro

"O que independentismo propõe (...) é um ataque direto aos valores democráticos essenciais do nosso país", denunciou Feijóo na terça-feira.

Além da oposição frontal da direita, que mobilizou dezenas de milhares de pessoas no domingo em Madri para rejeitar uma eventual anistia, a ideia provoca um crescente incômodo em parte do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que também já se mostrou contrário à medida no passado.

As negociações prometem ser complexas para Sánchez, que deve encontrar uma fórmula que atender os desejos dos separatistas sem provocar uma rebelião em seu partido.

Otimista sobre a possibilidade de permanecer à frente do governo, Sánchez, que indultou em 2021 os independentistas condenados à prisão pela tentativa frustrada de secessão em 2017, ainda não se pronunciou publicamente sobre uma possível anistia, nem esta semana no Parlamento, onde cedeu sua oportunidade de discursar a outro deputado socialista para responder a Feijóo.

Ele afirmou, no entanto, que seria "coerente com a política de normalização e estabilização da situação política na Catalunha" que adota desde que chegou ao poder em 2018.