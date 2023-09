Milhares atendem à convocação de Petro para protestar a favor do governo

"Estamos aqui apoiando essa mudança (prometida por Petro), essa mudança em direção a reformas que governos anteriores nos devem tanto, é isso que queremos reivindicar", disse à AFP Ángela Vergara, que participava da marcha.

Em comunicado, a Presidência colombiana convidou os eleitores de Petro, no poder desde agosto de 2022, a marcharem "pela paz, pela vida, pela justiça social após os mais recentes atos de violência", referindo-se a ataques de grupos guerrilheiros no sudoeste do país.

Os manifestantes carregavam cartazes alusivos à paz e às ambiciosas reformas prometidas por Petro desde que tomou posse em agosto de 2022, com o objetivo de transformar profundamente uma das nações mais desiguais da América do Sul.

O primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia pretende reduzir a participação privada no sistema de saúde, redistribuir terras improdutivas, reformar as leis trabalhistas, de previdência e de justiça, desarmar organizações ilegais, entre outros projetos, mas não possui apoio suficiente no Congresso.

- Em busca de paz -