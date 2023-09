Peru detém suspeito de pedofilia que ameaçava explodir escolas nos EUA

O detido, Eddie Manuel Núñez Santos, de 33 anos, operava a partir do Peru e recrutava menores em Nova York, Alabama, Carolina do Sul, entre outros estados americanos, através das redes sociais, pedindo-lhes fotografias de natureza sexual.

A captura ocorreu na terça-feira em uma residência no distrito de San Martín de Porres, ao norte de Lima, com a participação de policiais peruanos e agentes do FBI.

Os eventos ocorreram entre junho e setembro, de acordo com a Interpol.

