Polícia de Hong Kong prende 6.400 pessoas em operação contra máfia chinesa

A operação, denominada "Thunderbolt 2023", resultou na prisão de 4.115 homens e 2.285 mulheres entre 10 e 85 anos. Não se especificou quantos deles eram menores.

A polícia declarou que a operação se concentrou nas "atividades ilegais das sociedades da tríade [o termo para a máfia chinesa] e dos sindicatos do crime organizado".

Os agentes apreenderam drogas no valor de mais de 350 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 45 milhões ou R$ 225,4 milhões na cotação do dia) e US$ 1,5 milhão em dinheiro, assim como armas.

Os detidos são suspeitos de cometerem "crimes ligados à tríade", ou crimes como chantagem, tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos relacionados com a exploração de cassinos e bordéis.

