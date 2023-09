Premiê se desculpa por homenagem a ex-soldado nazista no Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu desculpas nesta quarta-feira (27) por ter homenageado, durante a visita do presidente Volodimir Zelensky, o ucraniano Yaroslav Hunka, que lutou com os nazistas na Segunda Guerra Mundial.

"Gostaria de oferecer minhas desculpas mais sinceras pelo que ocorreu na sexta-feira e pela situação em que o presidente Zelensky e a delegação ucraniana foram colocados", disse Trudeau no parlamento. "Foi um erro terrível e uma violação da memória daqueles que sofreram cruelmente nas mãos do regime nazista."

A declaração de Trudeau foi dada um dia após a renúncia do presidente da Câmara dos Comuns, Anthony Rota, que pediu aplausos a Hunka.