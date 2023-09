Questionada promotoria da Guatemala pede retirada de foro de juízes eleitorais

O MP, dirigido pela promotora-geral Consuelo Porras, iniciou uma ação contra o TSE e o partido político Semilla (Semente), de Arévalo, por supostas irregularidades na inscrição de filiados para sua criação em 2017.

Em 14 de setembro, o presidente eleito pediu a suspensão da imunidade de Porras e do juiz Fredy Orellana, a quem acusa de orquestrar um "golpe de Estado" e impedi-lo de assumir o cargo em 14 de janeiro para substituir o direitista Alejandro Giammattei.

A ação legal contra o Semilla começou depois de Arévalo ficar em segundo lugar no primeiro turno das eleições de 25 junho e passar para o segundo, vencendo o pleito em 20 de agosto contra a ex-primeira-dama Sandra Torres.

Pantaleón detalhou que os magistrados podem estar envolvidos em possíveis irregularidades ao assinar um contrato administrativo pelo programa de computador para a Transmissão dos Resultados Eleitorais Preliminares (TREP).

O TREP foi adquirido por aproximadamente 19,3 milhões de dólares (quase R$ 100 milhões) de uma empresa local e serviu para a contagem das atas eleitorais que entravam no sistema e agilizar os resultados preliminares das eleições.

Segundo a promotoria, entre as ilegalidades consta que no documento foi indicado que a empresa fornecedora recomendou a entidade que funcionou como supervisor: "usurpando funções públicas e próprias do Tribunal Supremo Eleitoral, como o da contagem e transmissão dos votos".