Restos que podem ser de estudantes de Ayotzinapa, no México, serão analisados

Até agora, foram encontrados e identificados os restos mortais de apenas três dos 43 estudantes de magistério, assassinados e desaparecidos entre 26 e 27 de setembro de 2014 no estado de Guerrero (sul), um dos mais violentos do país, pelos confrontos entre cartéis do narcotráfico.

Os jovens tinham ido a Iguala para embarcar em ônibus para viajar à Cidade do México, onde participariam de uma manifestação, quando foram perseguidos e atacados por pistoleiros do cartel Guerreros Unidos.

Esta quadrilha é acusada de ter praticado o crime contra os jovens, em conluio com policiais e diante da passividade de autoridades locais e militares das Forças Armadas mexicanas.

- Continuar com as buscas -